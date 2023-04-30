В МИД РФ заявили, что идея МОК по допуску трансгендеров к ОИ ставит под угрозу существование спорта

В МИД заявили, что спорт не должен становиться площадкой для «сомнительных экспериментов».

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Министерство иностранных дел России заявило, что спорт не должен становиться площадкой для «сомнительных экспериментов». В ведомстве отметили, что допуск трансгендерных спортсменов к соревнованиям, включая Олимпийские игры, ставит под угрозу существование спорта.

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество», - сказали в МИД России.

Российское дипломатическое ведомство добавило, что такие инициативы являются еще одной каплей, «подтачивающей международно-признанные основы Олимпизма».

В российском внешнеполитическом ведомстве заключили, что разделение на мужские и женские виды соревнований в традиционном понимании остается единственной честной нормой конкурентной спортивной борьбы.

Ранее в МОК заявляли, что бойкот соревнований с россиянами только навредит Украине. До этого украинское правительство собиралось запретить местным спортсменам соревноваться с россиянами.