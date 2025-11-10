МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало флаг России в освобожденной Гнатовке

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-11-10 14:58:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры с российским флагом, водруженным в освобожденном населенном пункте Гнатовка (ДНР), который прилегает к Красноармейску. О том, что его удалось взять под контроль, сообщалось сегодня. 

Отмечено, что Гнатовку освободили штурмовые группы 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». Это произошло в ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ, попавших в котел в районе Красноармейска. 

Российское оборонное ведомство также сообщило, что в самом Красноармейске штурмовые отряды нарастили темп продвижения на территории микрорайона Динас. Быстрее бойцы идут вперед и в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны города. 

Войска Российской Федерации берут пленных. Один из них, Александр Авраменко, рассказал, что у боевиков ВСУ, пытающихся деблокировать окруженного в Красноармейске противника, нет шансов прорваться в город - огонь российских подразделений слишком плотный. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #гнатовка
