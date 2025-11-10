МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы уничтожили гаубицу М777 на Ореховском направлении

Ульяновские десантники применили FPV-дроны - как обычные, так и на оптоволокне. Цель находилась в Запорожской области.
2025-11-10 14:32:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской 155-миллиметровой гаубицы М777 натовского производства. Это сделали ульяновские десантники при помощи беспилотных летательных аппаратов. 

Цель находилась на Ореховском направлении на территории Запорожской области. Ее обнаружили операторы беспилотников. Также они раскрыли места нахождения боевиков ВСУ, которые сидели в укрытиях опорных пунктов. Удалось заметить и личный состав врага, которй проводил ротацию в ночное время. 

Проведя доразведку и точно убедившись в местонахождении намеченных целей, десантники применили FPV-дроны - как обычные, так и управляемые по оптоволокну. И уничтожили врага. 

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны поразили робототехнический комплекс ВСУ под Константиновкой. Помимо этого, в тот раз наши дроноводы уничтожили два бронеавтомобиля противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #спецоперация #десантники #М777 #Ореховское направление #FPV-дроны
