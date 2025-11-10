МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: завершение шатдауна в США может занять еще несколько месяцев

По мнению Рафаэля Ордуханяна, в этой ситуации сработала система издержек противовесов, но неясно, надолго ли.
Гоар Хачатурян 2025-11-10 14:03:17
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Одобренный Сенатом США пакет законопроектов по финансированию правительства в какой-то степени может положить конец шатдауну. Однако набранное республиканцами большинство голосов - результат «переманивания» семи демократов на свою сторону. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал американист, политолог Рафаэль Ордуханян.

«Там были определенные компромиссы. Судя по всему, республиканцы согласились не увольнять дополнительных федеральных служащих и, более того, восстановить некоторых уволенных», - объяснил он.

С другой стороны, демократы пошли на уступки в вопросах страховки здравоохранения в отношении некоторых нелегальных мигрантов, на которых были заведены уголовные дела. Со слов политолога, в этой ситуации сработала система издержек противовесов, но надолго ли - пока неясно.

«Что же побудило их, какие доводы республиканцы привели - об этом мы можем только догадываться», - заключил Ордуханян.

Напомним, Сенат США поддержал законопроекты по финансированию правительства, которые должны завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны. Пакет также рассмотрит Палата представителей.

#сша #наш эксклюзив #сенат сша #шатдаун #Законопроекты #финансирование правительства
