Минобороны России продемонстрировало видео с кадрами боев за населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области. Об их освобождении МО РФ сообщало сегодня.

Отмечено, что эти населенные пункты взяли под контроль штурмовики 127-й мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Восток». Прорвав укрепления врага, военнослужащие водрузили российские флаги на занятых рубежах.

Российское оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки взяли под контроль более 25 квадратных километров. Понеся серьезные потери в личном составе, враг бросил на позициях бронеавтомобили, боеприпасы и стрелковое вооружение.

Всего же за четыре дня подразделения группировки войск «Восток» освободили на территории Днепропетровской и Запорожской областей пять населенных пунктов. Наступление продолжается, подразделения группировки движутся вперед и закрепляются на занятых позициях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.