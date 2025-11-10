Минобороны России сообщает о разрушении крупного опорного пункта ВСУ на Константиновском направлении. Это сделал расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа.

Цель находилась восточнее населенного пункта Иванополье. Опорный пункт изобиловал блиндажами, траншеями, ходами сообщений, а также другими фортификационными сооружениями.

Отмечено, что, помимо уничтожения укреплений, военнослужащим удалось ликвидировать и украинских боевиков. Уточняется, что уничтожить удалось не менее 12 военнослужащих ВСУ. Российское оборонное ведомство добавило, что в ходе стрельбы артиллеристы использовали как обычные осколочно-фугасные снаряды, так и высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2».

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Мста-С» разрушили укрепления боевиков ВСУ в Днепропетровской области. В тот раз российские военнослужащие также применили снаряды «Краснополь».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.