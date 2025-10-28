Расчеты «Мста-С» разрушили укрепления врага снарядами «Краснополь»

Минобороны России сообщает об уничтожении укрепленных позиций боевиков ВСУ в Днепропетровской области. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Мста-С» группировки войск «Восток».

Уточняется, что удары наносились корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». При этом наведение обеспечивали расчеты беспилотников «Суперкам» и «Орлан» - благодаря этому получилось добиться высокой точности.

Отмечено, что артиллеристы целились по заранее выявленным координатам. Цели находились в районах размещения неприятеля и на маршрутах подвоза материальных средств. Российское оборонное ведомство уточнило, что удалось не только разрушить укрепления, но и сорвать подготовку к перегруппировке вражеских подразделений.

Ранее сообщалось, что украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами разлетелся на куски от попадания российского «Краснополя». Он также был выпущен расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста-С», но на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.