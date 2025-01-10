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В Гатчине, где горит ацетоновый завод, возьмут пробы воздуха

Площадь возгорания на заводе в Гатчине Ленинградской области выросла до 1 900 квадратных метров.
Ян Брацкий 2025-01-10 08:56:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: autorus35, VK

В Гатчине Ленинградской области, где полыхает завод по производству ацетона, проведены необходимые замеры допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе.

Рабочие завода покинули территорию горящего предприятия, сейчас там работают сотрудники МЧС. Тем временем площадь возгорания увеличилась.

«Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1 900 квадратов. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники», - сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее стало известно о сильном пожаре на территории промзоны в Гатчине.

Огнем объято двухэтажное кирпичное здание, сведений о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй ранг сложности.

#в стране и мире #пожар #Ленинградская область #МЧС России #гатчина
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