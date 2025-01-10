В Гатчине, где горит ацетоновый завод, возьмут пробы воздуха

В Гатчине Ленинградской области, где полыхает завод по производству ацетона, проведены необходимые замеры допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе.

Рабочие завода покинули территорию горящего предприятия, сейчас там работают сотрудники МЧС. Тем временем площадь возгорания увеличилась.

«Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1 900 квадратов. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники», - сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее стало известно о сильном пожаре на территории промзоны в Гатчине.

Огнем объято двухэтажное кирпичное здание, сведений о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй ранг сложности.