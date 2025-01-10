В Гатчине мощный пожар вспыхнул на территории промзоны

Мощный пожар вспыхнул на территории промзоны в Гатчине Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении МЧС.

На данный момент известно, что ЧП произошло на Индустриальной улице. Горит двухэтажное кирпичное здание.

Площадь возгорания составила 1 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные.

Как сообщили в региональной администрации, пожару присвоили второй ранг сложности. Сейчас в городе производится забор проб воздуха на содержание аварийно-химических опасных веществ.