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AFP: бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Экоактивисты предложили жителям различные варианты утилизации елок, например, засушить иголки деревьев или приготовить из них аромамасло.
Ирина Егорова 2025-01-08 03:45:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Власти Бельгии попросили граждан не есть рождественские елки, так как нельзя гарантировать безопасность их употребления в пищу как для людей, так и для животных. К тому же в деревьях могут содержаться пестициды.

«Рождественским елкам не суждено войти в пищевую цепочку», — передает AFP.

Данные рекомендации опубликовало федеральное агентство по безопасности продовольственной цепочки Бельгии (AFSCA) после призыва администрации города Гент утилизировать новогодние деревья. Так, было предложено очищать, бланшировать и сушить иглы праздничных елей или готовить из них ароматическое масло.

Оригинальные способы утилизации посоветовали активисты-экологи по переработке хвойных.  Символ новогодних праздников можно использовать как удобрение, материал для отсыпки дорожек или в качестве подстилки для животных.

#Бельгия #экология #пища #елки #утилизация #иголки
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