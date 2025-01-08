AFP: бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Власти Бельгии попросили граждан не есть рождественские елки, так как нельзя гарантировать безопасность их употребления в пищу как для людей, так и для животных. К тому же в деревьях могут содержаться пестициды.

«Рождественским елкам не суждено войти в пищевую цепочку», — передает AFP.

Данные рекомендации опубликовало федеральное агентство по безопасности продовольственной цепочки Бельгии (AFSCA) после призыва администрации города Гент утилизировать новогодние деревья. Так, было предложено очищать, бланшировать и сушить иглы праздничных елей или готовить из них ароматическое масло.

Оригинальные способы утилизации посоветовали активисты-экологи по переработке хвойных. Символ новогодних праздников можно использовать как удобрение, материал для отсыпки дорожек или в качестве подстилки для животных.