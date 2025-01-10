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Афганистан намерен подписать с Россией договор о транзите газа в Азию

Предполагается, что транзит будет осуществляться газовозами.
Сергей Лебедев 2025-01-10 06:44:48
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В мае этого года Афганистан намерен подписать договор о транзите 50 миллионов кубометров газа из РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель Российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин.

По его словам, подписать контракт планируется на международном экономическом форуме России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие пройдет в Казани.

Согласно документу, через Афганистан газ будут отправлять в Юго-Восточную Азию. Транзит осуществлять предлагается газовозами, уже состоялись пробные отгрузки.

Напомним, в ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Кабул. В ходе визита он заявил, что Россия готова расширять двустороннее сотрудничество с Афганистаном.

#Афганистан #газ #топливо #Кабул #контракт #казань #транзит #Рустам Хабибуллин
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