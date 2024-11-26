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Шойгу обсудил с афганскими властями сотрудничество Москвы и Кабула

Одной из ключевых тем визита Сергея Шойгу в Исламскую Республику стала безопасность представителей российского бизнеса.
Ян Брацкий 2024-11-26 07:44:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова расширять двустороннее сотрудничество с Афганистаном. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам визита в Исламскую Республику.

Большая российская делегация прибыла в Кабул накануне. В течение дня провели четыре встречи - с вице-премьерами, министром обороны и главой МВД. Стороны обсудили вопросы торгового и экономического сотрудничества.

Одна из главных тем, как сказал Сергей Шойгу, - это безопасность представителей российского бизнеса на территории страны. За то время, пока правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, отметил секретарь Совбеза.

«Коллеги утверждают, что уровень безопасности обеспечивают на высоком уровне. Это говорит о том, что они занимаются этим всерьез, основательно, понимая, что, если не будет безопасности, никто сюда ни с какими проектами - ни с большими, ни с мелкими, ни со средними - не пойдет», - сказал Шойгу.

Среди крупных совместных проектов - Трансафганская железная дорога. Она станет частью большого международного транспортного коридора «Север - Юг», который свяжет Северную Евразию с Глобальным Югом.

Продолжает Россия оказывать и гуманитарную поддержку, подчеркнул Сергей Шойгу. За последний год в Кабул доставили более 1 000 тонн помощи, в том числе продукты питания и предметы первой необходимости.

#Россия #Афганистан #Кабул #переговоры #бизнес #Сотрудничество #Совбез РФ
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