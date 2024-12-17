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Десантники показали штурм опорника ВСУ с бронегруппой на БМД-4М и БМД-2

Во время разведки десантники обнаружили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре. С помощью бронегруппы штурмовики подобрались к позициям противника и овладели одним из опорников.
2024-12-17 05:58:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка с помощью бронегруппы на БМД-2 и БМД-4М штурмом овладели крупным опорным пунктом украинских боевиков в Часовом Яре в ДНР. Минобороны России показало кадры их работы.

В процессе разведки и доразведки с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. Артиллерия и расчеты ударных БПЛА подавили артиллерию ВСУ и уничтожили пункты управления с укрытиями для боевиков.

После этого десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегрупп на БМД-2 и БМД-4М пошли на штурм. Бронегруппы под шквальным огнем вражеской артиллерии доставили десант к переднему краю и прикрывали его высадку из 30-мм автоматических и 100-мм пушек боевых машин.

С воздуха штурмующие подразделения сопровождали операторы БПЛА. они помогали командирам управлять боем.

Вскрытые огневые средства противника сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы. В итоге штурмовики, используя стрелковое вооружение, овладели опорным пунктом. Боевики бежали, бросив раненых и убитых. Некоторые военнослужащие ВСУ сдались в плен.

Ранее экипажи Т-90М «Прорыв» уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу украинских боевиков. О местонахождении противника сообщила разведка с воздуха.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #штурм #Опорный пункт #часов яр
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