«Девочка с характером»: Яковлева рассказала, какой была Добровольская

Актриса Евгения Добровольская запомнилась волевой «девочкой с характером», веселым, талантливым и целеустремленным человеком, поделилась своими воспоминаниями заслуженная артистка России Марина Яковлева. В разговоре со «Звездой» она рассказала, что новость о смерти Добровольской стала для нее неожиданностью.

«Очень жаль. Я слышала, что она болела в прошлом году - была 4 степень рака», - заявила актриса.

По словам Яковлевой, для Добровольской всегда была важна и работа, и семья, и дети.

«У нее все было собрано, подчинено. Мы снимались с ней, когда у нее родилась дочка, она с ней грудной ездила на съемки. Состоялась и по-актерски, и как мама - четверо детей, дом построила... Очень грустно...Светлая память...», - добавила Яковлева.

Напомним, что народная артистка России Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. С 1991 года Добровольская была актрисой МХТ им. Чехова. Снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Участок», «Белая гвардия» и другие.