Из-за ракетного удара по Светлодарску в ДНР погибли два человека, сообщил глава региона. Кроме того, еще 12 местных жителей ранены, в том числе девочка-подросток. Всего ВСУ более 15 раз атаковали регион.

«Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета «Молоко» в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31»

При попадании HIMARS в торговый центр в Киевском районе Донецка погибли две женщины, также тяжело ранены две местные жительницы и двое мужчин. Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Под артобстрел также попал город Светлодарск. Там погибли две женщины. Тяжело ранены девочка-подросток, две женщины и пятеро мужчин.

Кроме того повреждены девять жилых домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка, Светлодарске и Горловке. Пушилин заявил, что украинские боевики применяли реактивную артиллерию калибром 122 и 227 миллиметра, ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударный БПЛА.

Ранее корреспондент «Звезды» одним из первых побывал на месте обстрела Донецка боевиками ВСУ. Киевский режим атаковал столицу ДНР в утренний час пик, когда на улицах много людей.