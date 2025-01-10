Торговый центр в Донецке сняли на видео после обстрела из HIMARS

Корреспондент «Звезды» одним из первых побывал на месте обстрела Донецка боевиками ВСУ. Киевский режим атаковал столицу ДНР в утренний час пик, когда на улицах много людей.

«Дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка», - написал в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Значительные повреждения получил продуктовый магазин. Ударная волна задела остекление и фасады домов.

Пострадали женщина и мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, один из украинских снарядов попал в многоквартирный дом в Светлодарске. В результате погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнил Пушилин.