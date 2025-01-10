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Торговый центр в Донецке сняли на видео после обстрела из HIMARS

На местах атак в Донецке и Светлодарске работают экстренные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Ян Брацкий 2025-01-10 10:57:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» одним из первых побывал на месте обстрела Донецка боевиками ВСУ. Киевский режим атаковал столицу ДНР в утренний час пик, когда на улицах много людей.

«Дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка», - написал в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Значительные повреждения получил продуктовый магазин. Ударная волна задела остекление и фасады домов.

Пострадали женщина и мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, один из украинских снарядов попал в многоквартирный дом в Светлодарске. В результате погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнил Пушилин.

#Донецк #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #светлодарск #РСЗО HIMARS
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