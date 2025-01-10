Немецкий депутат объяснил переполох из-за беседы Маска и Вайдель

Диалог американского бизнесмена Илона Маска и сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель вызвал переполох в ФРГ. Об этом «Звезде» заявил депутат Бундестага от этой партии Евгений Шмидт.

По его словам, недовольны были представители системных средств массовой информации. Они стали писать, что это вмешательство в выборы. Подключилось руководство Бундестага, которое должно было дать оценку того, действительно ли была манипуляция общественным мнением. 150 ответственных за цензуру чиновников ЕС следили за этим разговором, рассказал политик.

«Я лично не вижу причины для того, чтобы устраивать какое-то шоу о том, что Маск пытается вмешаться в выборы. Хотя он действительно не раз высказывал свое мнение о том, что лишь "Альтернатива для Германии" может вывести страну из тупика», - отметил Шмидт.

Диалог окажет определенное влияние в Германии, особенно на молодежь, считает он. Интерес был огромным, потому что дебаты главных кандидатов не проводятся. Будут дебаты Фридриха Мерца, чей Христианско-демократический союз лидирует по опросам, и Олафа Шольца.

Но Социал-демократическая партия Германии Шольца занимает по опросам лишь третье место. А у Алисы Вайдель, которая потенциально идет второй, нет доступа на центральное телевидение, подчеркнул депутат.

«Стало видно, что наш кандидат в канцлеры не с рогами, не дышит огнем, а обыкновенный, адекватный человек. Не та картинка, которую пытаются рисовать наши оппоненты и контролируемые ими СМИ», - говорит Шмидт.

Политик считает, что юридически к состоявшемуся разговору нельзя подкопаться.

«С другой стороны, здесь совершенно открыто работают фонды Сороса и Билла Гейтса. И никого это не колышет. Все это двойная мораль со стороны глобальных лево-зеленых сил, которые не хотят терять свою власть, свое доминирование и контроль над телевидением и цензурой в интернете», - считает депутат.

Партия «Альтернатива для Германии» впервые выдвигает кандидата в канцлеры. Ею станет Алиса Вайдель. Вторая по величине политическая сила в ФРГ выступает за восстановление отношений с Россией и против поддержки Украины.