Дроноводы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении автомобиля подвоза, который двигался в сторону украинских позиций в Харьковской области.

Автомобиль в движении обнаружили разведчики группировки войск «Север». Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона.

В машине, как уточнили в российском оборонном ведомстве, находились боевики ВСУ. Цель удалось уничтожить в результате прямого попадания. МО РФ уточнило, что прямое попадание по неприятельскому автомобилю зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение украинской боевой машины пехоты американского производства Bradley. Вражеская бронетехника находилась в Курской области. Ее уничтожил FPV-дрон, управлявшийся при помощи оптоволоконного кабеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.