МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вертолеты уничтожили боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

По заданным координатам экипажи нанесли ракетный удар. Целью стала бронированная и автомобильная техника, а также личный состав ВСУ, расположенный в лесистой местности.
2025-01-10 16:04:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Группа ударных вертолетов российских войск уничтожила личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По заданным координатам, экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы экипажей. На видео с разных ракурсов показаны полет вертолетов и пуск ракет. Применив вооружение, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ми-28 #Курская область #ВСУ #спецоперация #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 