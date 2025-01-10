Вертолеты уничтожили боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Группа ударных вертолетов российских войск уничтожила личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По заданным координатам, экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы экипажей. На видео с разных ракурсов показаны полет вертолетов и пуск ракет. Применив вооружение, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.