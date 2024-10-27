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Врач-диетолог рассказала об антиоксидативных свойствах граната

По словам эксперта, гранат содержит антиоксидативные вещества, различные кислоты и витамин С.
Игнат Далакян 2024-10-27 17:57:17
© Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, почему включение граната в рацион полезно для здоровья, и в чем заключается его ценность.

В интервью радио Sputnik специалист заявила, что в гранате содержится пуникалагин. Это вещество обладает мощным антиоксидативным свойством.

«Если мы потребляем продукты, богатые антиоксидантами, то тем самым как бы профилактируем и защищаем себя от окислительного стресса, притормаживая старение и дегенеративные процессы», - объяснила Соломатина.

Однако, в гранате содержатся не только антиоксидативные вещества, отметила диетолог. По ее словам, внутри него достаточно много различных видов кислот и витамин С. Он, в свою очередь, защищает от окисления даже содержащиеся в гранате антиоксиданты.

«Еще в гранате есть витамины группы В. В гранатовых косточках содержится даже омега-3 и витамин Е, достаточное количество клетчатки», - добавила врач.

Соломатина отметила, что по этой причине гранат можно есть вместе с косточками. Она также рассказала, что кожура граната содержит много танинов и дубильных веществ, которые блокируют размножение вирусов и бактерий. Поэтому оболочку можно, например, заваривать.

При этом врач-диетолог предупредила, что гранат подходит не всем из-за большого количества витамина С.

«Здесь все индивидуально. Вообще, допустимая суточная норма − где-то 100-150 косточек граната», - отметила эксперт.

Наиболее осторожно к гранату стоит относиться людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Она посоветовала им не сильно увлекаться этим продуктом.

Ранее были названы продукты, которые позволяют улучшить сон. Быстрее заснуть помогают молочные продукты и сухофрукты, пояснил врач диетолог Людмила Денисенко.

#в стране и мире #здоровье #«Гранат» #питание #рацион #врач #диетолог #антиоксидант
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