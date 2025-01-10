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Джабаров: с претензиями на Калининград Литва может потерять страну

Сенатор назвал провокацией высказывание президента Литвы Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».
Владимир Рубанов 2025-01-10 15:10:24
© Фото: lrv.lt © Видео: ТРК «Звезда»

Любая попытка претендовать на Калининград закончится для Литвы печально, заявил «Звезде» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Когда американцы положили глаз на Гренландию и Канаду - то понятно. Это страна с 300-миллионным населением, мощная, крупная держава. Но когда 3-миллионная Литва со своей карликовой армией на что-то претендует, то она потеряет свою страну при таких претензиях просто», - сказал сенатор.

Джабаров назвал провокацией высказывание президента Литвы Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

«Я надеюсь, что Литва соображает, что творит. Если они этого не понимают, то делают большую ошибку», - добавил сенатор.

По словам Джабарова, Литва вообще никакого отношения не имела к Восточной Пруссии, в состав в которой входила Калининградская область. Он посоветовал литовцам помнить о том, что они получили от СССР Виленский край вместе с нынешней столицей - Вильнюсом.

#Калининградская область #Владимир Джабаров #Калининград #Литва #Гитанас Науседа #наш эксклюзив
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