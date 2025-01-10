Джабаров: с претензиями на Калининград Литва может потерять страну

Любая попытка претендовать на Калининград закончится для Литвы печально, заявил «Звезде» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Когда американцы положили глаз на Гренландию и Канаду - то понятно. Это страна с 300-миллионным населением, мощная, крупная держава. Но когда 3-миллионная Литва со своей карликовой армией на что-то претендует, то она потеряет свою страну при таких претензиях просто», - сказал сенатор.

Джабаров назвал провокацией высказывание президента Литвы Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

«Я надеюсь, что Литва соображает, что творит. Если они этого не понимают, то делают большую ошибку», - добавил сенатор.

По словам Джабарова, Литва вообще никакого отношения не имела к Восточной Пруссии, в состав в которой входила Калининградская область. Он посоветовал литовцам помнить о том, что они получили от СССР Виленский край вместе с нынешней столицей - Вильнюсом.