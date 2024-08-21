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Расчет Д-30 разгромил наблюдательный пункт ВСУ севернее Работино

Объект был замаскирован в лесополосе.
2024-08-21 08:03:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Объект был замаскирован в лесополосе. Артиллеристы разгромили наблюдательный пункт вместе с живой силой противника.

«Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели. После пристрелочного выстрела сразу идет беглый огонь. Два-три беглых сразу и уже цель уничтожена», - рассказал командир огневого взвода с позывным «Джокер».

Поражение целей корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Операторы БПЛА ведут разведку и тесно взаимодействуют с артиллеристами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #спецоперация #гаубицы #запорожская область #Работино #группировка войск «Днепр»
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