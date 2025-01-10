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Боярского госпитализировали в отделение неотложной кардиологии

Предварительный диагноз госпитализированного Михаила Боярского - ишемическая болезнь сердца.
Ян Брацкий 2025-01-10 13:49:21
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Об этом сообщил RT источник в медицинских кругах.

Точная причина госпитализации неизвестна. По предварительной информации, у актера диагностирована ишемическая болезнь сердца. В настоящий момент о его состоянии ничего не сообщается.

«Звезда» связалась с сыном Боярского Сергеем и его коллегой по цеху Валентином Смирнитским. Ни один из них не подтвердил информацию о госпитализации Михаила Боярского.

Народный артист РФ Смирнитский рассказал, что последний раз виделся с Боярским накануне и тот не жаловался на самочувствие.

Напомним, 26 декабря Михаил Боярский отметил 75-летний юбилей. Артиста поздравил президент Владимир Путин. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность глава государства наградил актера орденом «За заслуги перед Отчеством» I степени.

#Михаил Боярский #актер #больница #госпитализация #кардиология
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