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Собянин открыл три новые станции Троицкой линии метро

Мэр Москвы напомнил, что московский метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь.
Елизавета Кондрикова 2024-12-28 12:49:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Московское метро расширилось сразу на три станции, мэр столицы Сергей Собянин торжественно запустил движение на станциях «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» новой Троицкой линии метрополитена. Они соединили БКЛ и Сокольническую красную ветку.

«Дальше линия пойдет до МЦК, до ЗИЛа и на юг до Троицка. Работа предстоит большая, ответственная и очень важная. Хотел бы поблагодарить транспортников, строителей за проделанную работу», - сказал Собянин.

Всего Троицкая линия состоит из семи станций с общей протяженностью 15,5 км. По словам мэра, она улучшит транспортную доступность для почти миллиона москвичей.

Строительство станций продолжится и в новогодние праздники, объявил мэр Москвы. Также метро будет работать в ночь на 1 января.

Напомним, ранее «Звезда» писала, что уже 400 тысяч человек пользуются оплатой по биометрии для прохода в метро.

#Москва #в стране и мире #метро #Сергей Собянин #новые станции #Московский метрополитен #Троицкая линия
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