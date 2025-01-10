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В Гатчине не выявили превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара

Специалисты Роспотребнадзора организовали мобильные посты мониторинга воздуха на улицах Чехова и Рощинская, а также возле школы №12.
Сергей Лебедев 2025-01-10 11:18:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Гатчине специалисты пока не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали местные власти, комментируя ситуацию в связи с пожаром на заводе по производству ацетона.

«Осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на продукты горения от возгорания в промзоне. По состоянию на 10:30 часов превышений ПДК не выявлено», - отметили в администрации Гатчинского муниципального округа.

По словам чиновников, специалисты Роспотребнадзора организовали мобильные посты мониторинга воздуха на улицах Чехова и Рощинская, а также возле школы №12.

Напомним, крупный пожар произошел сегодня утром. На данный момент уже удалось локализовать основной очаг возгорания.

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