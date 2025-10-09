МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Уфе отец выбросил из окна на четвертом этаже трехлетнюю дочь

Девочку доставили в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Глеб Владовский 2025-10-09 09:13:28
© Фото: Прокуратура Республики Башкоторстан © Видео: Прокуратура Республики Башкоторстан

В Уфе мужчина из окна квартиры на четвертом этаже выбросил трехлетнюю дочь. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Башкоторстан.

«34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что девочку госпитализировали в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Отмечается, что мать со старшим сыном в момент происшествия направлялись в санаторий в «другой субъект». В прокуратуре подчеркнули, что выяснение всех обстоятельств инцидента взято под контроль ведомства.

#в стране и мире #расследование #Прокуратура #Уфа #несовершеннолетний
