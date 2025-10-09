МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РСТ объяснили, почему россиянам отказывают во въезде в Южную Корею

По данным РСТ, принятые Сеулом меры направлены на борьбу с нелегальной миграцией.
Глеб Владовский 2025-10-09 08:52:04
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В связи с ростом у россиян популярности туров в Южную Корею учащаются случаи отказа во въезде в страну. Об этом рассказал в беседе с RT эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

«Анализ случаев показывает, что большинство заблокированных на границе туристов не смогли четко выполнить базовые требования. У кого-то не было забронированного отеля или обратных билетов, другие не сумели внятно объяснить цель визита», - цитирует его слова телеканал.

Эксперт также отметил, что какой-то целенаправленной дискриминации в отношении туристов из России нет. Меры Сеула направлены, прежде всего, на борьбу с нелегальной миграцией. Поэтому подготовиться к поездке в страну необходимо «как к экзамену».

Всего за первую половину 2025 года страну посетили 110 073 человека. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

