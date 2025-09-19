Россия резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи



За январь-август 2025 года Россия резко нарастила ввоз южнокорейских автомобилей. Объем импорта достиг максимума за последние четыре года

и составил 618,7 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на данные таможни азиатской республики.

В 2025 году импорт южнокорейских автомобилей увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021-го года. Большинство закупленных автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона), следует из сообщения.

Согласно данным таможни Южной Кореи, чаще всего их машины покупают жители США, Канады, Австралии, Киргизии и Великобритании. Россия в списке покупателей на двенадцатом месте. США, лидер по закупке, в этом году заплатили Южной Корее за машины 20,3 миллиарда долларов.