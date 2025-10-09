Океанолог перечислил города России, которым грозит затопление

Ряд прибрежных городов России могут серьезно пострадать из-за потепления климата и следующего за ним подъема Мирового океана. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи - довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера», - цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, по мнению океанолога, рискуют оказаться затопленными прибрежные районы Санкт-Петербурга и часть Кронштадта. На Дальнем Востоке порт Находка может пострадать.

Как отметил эксперт, к 2100 году Мировой океан рискует в худшем случае подняться на 1,3 метра. А к 2300 году показатель может вырасти до 5,6 метра. Но речь идет сейчас о моделировании процессов на основе наблюдаемых трендов. Поэтому эту информацию стоит воспринимать как расчетные модели.