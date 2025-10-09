МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал дату освобождения всех заложников ХАМАС

Враждующим сторонам удалось прийти к первым договоренностям.
Тимур Юсупов 2025-10-09 07:38:25
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что находящиеся в плену у ХАМАС заложники вернутся на родину уже 13 октября. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник», - пообещал политик.

Также, по словам Трампа, ХАМАС обязуется вернуть израильской стороне хранящиеся у них тела погибших.

Ранее президент США официально объявил о том, что Израилю и Палестине удалось достичь первых соглашений по завершению вооруженного конфликта в секторе Газа. Согласно заявлениям Трампа, Израиль в качестве первого шага к долгосрочному миру пообещал отвести свои войска к согласованной сторонами линии, а ХАМАС в свою очередь будет должен освободить из заключения всех заложников.

#Трамп #Израиль #переговоры #ХАМАС #арабо-израильский конфликт
