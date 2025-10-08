МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ПВО сбила над Россией 27 украинских дронов за три часа

Из них десять - над Брянской областью.
2025-10-08 23:45:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппарата в период с 20.00 до 23.00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из них десять сбиты над Брянской областью. Еще шесть - над Ростовской. По четыре - над Воронежской и курской областями и три - над территорией Белгородской области.

Накануне в то же время ПВО сбила 30 украинских дронов над регионами России. Тогда большую часть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #БПЛА ВСУ #украинские дроны #ПВО Минобороны
