ПВО сбила над Россией 27 украинских дронов за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппарата в период с 20.00 до 23.00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из них десять сбиты над Брянской областью. Еще шесть - над Ростовской. По четыре - над Воронежской и курской областями и три - над территорией Белгородской области.

Накануне в то же время ПВО сбила 30 украинских дронов над регионами России. Тогда большую часть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.