Около 500 нацгвардейцев отправили в Чикаго для борьбы с преступностью

Губернатор штата обвинил президента в диктатуре.
Тимур Юсупов 2025-10-09 06:36:24
© Фото: Kyle Mazza - UNF News for CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Командование ВС США отправило около 500 служащих Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в город Чикаго штата Иллинойс. Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно публично высказывал критику в адрес губернатора штата Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в регионе.

«Приблизительно 200 военнослужащих из различных подразделений Национальной гвардии Техаса и приблизительно 300 военнослужащих из различных подразделений Национальной гвардии Иллинойса были задействованы в соответствии с разделом 10-го свода законов США и прибыли в район Большого Чикаго. Эти силы будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США и других сотрудников правительства США», - пишет на своем сайте Северное командования ВС США.

Согласно официальным заявлениям, пока что Национальная гвардия мобилизована на первоначальный период в 60 дней. Причиной необходимости ее отправки в Иллинойс стал конфликт президента страны с местным губернатором. Трамп нелестно отзывался о руководстве штата, которое якобы превратило один из крупнейших городов страны в «адскую дыру», из-за серьезнейших проблем с преступностью.

Тем не менее, несмотря на критику президента, согласно последним данным ФБР, уровень насильственной преступности в Чикаго за 2024 год по сравнению с прошлым годом снизился на 11% и практически вдвое в сравнении с допандемийным периодом. В ответ на заявления Трампа губернатор штата Прицкер обвинил президента в диктаторском подходе к управлению страной и развязывании войны против своих же городов.

Несколько дней назад Трамп уже посылал в Чикаго 300 нацгвардейцев против воли губернатора. Более того, в Белом доме заговорили о том, что администрация президента рассматривает вероятность активации закона о подавлении восстаний 1807 года, дающего главе государства полномочия задействовать военные силы на территории США. Последний раз он применялся при беспорядках в Лос-Анджелесе более 30 лет назад.

#в стране и мире #сша #Трамп #Чикаго #Национальная гвардия США
