Найден виновник самого мощного пожара в истории Лос-Анджелеса

Следствие установило личность злоумышленника, которого считают причастным к самому разрушительному пожару в истории Лос-Анджелеса, произошедшему в январе этого года.

Работающий водителем Uber 29-летний Джонатан Риндеркнехт, как утверждается, умышленно поджог территорию около Пасифик-Палисейдс (Pacific Palisades). В его персональном компьютере найден снимок города в огне, это изображение сгенерировала ChatGPT. Кроме того, установлены запросы, которые мужчина задавал нейросети, и GPS-данные. Все это стало ключевыми доказательствами его причастности к пожару, пишет Life.

Также утверждается, что обычной зажигалкой таксист поджег растительность у популярной туристической тропы. По предварительным данным, он высадил пассажира, припарковал авто и направился к будущему месту ЧП.

Риндеркнехта арестовали у дома в Мельбурне во Флориде. Позже в Орландо состоится суд.

Напомним, пожар в штате Калифорния нанес огромный ущерб США и составил около 300 миллиардов долларов. В огне сгорели особняки знаменитостей и простых людей.