МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Найден виновник самого мощного пожара в истории Лос-Анджелеса

Таксист Uber использовал нейросеть для изучения последствий поджога в январе 2025 года, что подтвердили его запросы в ChatGPT и GPS-данные.
Дарина Криц 2025-10-09 03:53:37
© Фото: Department of Justice, Keystone Press Agency, Globallookpress

Следствие установило личность злоумышленника, которого считают причастным к самому разрушительному пожару в истории Лос-Анджелеса, произошедшему в январе этого года.

Работающий водителем Uber 29-летний Джонатан Риндеркнехт, как утверждается, умышленно поджог территорию около Пасифик-Палисейдс (Pacific Palisades). В его персональном компьютере найден снимок города в огне, это изображение сгенерировала ChatGPT. Кроме того, установлены запросы, которые мужчина задавал нейросети, и GPS-данные. Все это стало ключевыми доказательствами его причастности к пожару, пишет Life.

Также утверждается, что обычной зажигалкой таксист поджег растительность у популярной туристической тропы. По предварительным данным, он высадил пассажира, припарковал авто и направился к будущему месту ЧП.

Риндеркнехта арестовали у дома в Мельбурне во Флориде. Позже в Орландо состоится суд.

Напомним, пожар в штате Калифорния нанес огромный ущерб США и составил около 300 миллиардов долларов. В огне сгорели особняки знаменитостей и простых людей.

#пожар #сша #лос-анджелес #поджог #виновник #ChatGPT
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 