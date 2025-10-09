МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: Трамп намерен совершить визит на Ближний Восток

Он отправится в путь после ежегодного медосмотра.
Дима Иванов 2025-10-09 03:43:19
© Фото: Graeme Sloan - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни вылететь на Ближний Восток для официального визита. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Уже утром 10 октября Трамп посетит Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона. Там глава государства встретится с военнослужащими, выступит с речью перед ними и пройдет стандартный ежегодный чек-ап.

Завершив все процедуры, президент вернется в резиденцию, откуда вскоре отправится на Ближний Восток, добавила Ливитт. Конкретные детали маршрута и повестки дня визита пока не разглашаются.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США выступить с речью в парламенте страны. По информации CNN, в Тель-Авиве уже началась подготовка к визиту Трампа, его ожидают в начале следующей недели.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Биньямин Нетаньяху #Газа #визит Трампа на Ближний Восток
