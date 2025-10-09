МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Правительству рекомендовали завершить эксперимент с самозанятыми в России

Эксперимент с налогом на профессиональный доход могут завершить в наступающем 2026 году.
Дарина Криц 2025-10-09 02:10:04
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В России могут досрочно завершить эксперимент с самозанятыми и отменить налог на профессиональный доход (НПД). С таким предложением к правительству обратился Совет Федерации, соответствующее поручение опубликовано на сайте верхней палаты парламента.

«Проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», - говорится в заявлении СФ РФ.

При этом министр экономического развития Максим Решетников отметил, что уже сейчас следует определиться, что делать дальше и решить вопрос не только по самозанятым, но и по индивидуальным предпринимателям. Он обратил внимание, что те могут продавать труд или услуги под видом труда, имея лимит не два миллиона рублей, а 60 миллионов, передает газета «Ведомости».

В конце сентября министр Решетников призвал задуматься о новой структуре вместо самозанятости. По его словам, ведомство исходит из необходимости контроля трудовых отношений.

