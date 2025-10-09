МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NI: спецназ США отрабатывал возможное столкновение с ВС РФ в Польше

Учения были направлены на отработку методов воздушной мобильности.
Дима Иванов 2025-10-09 23:39:11
© Фото: Пиндосы war.gov

Спецназ армии США готовится к возможному военному столкновению с Россией, утверждает журнал The National Interest.

Согласно публикации, летом американские «зеленые береты» проводили совместные тренировки с европейскими спецподразделениями, чтобы подготовиться к противостоянию с Россией. В рамках двух разных учений солдаты армейского спецназа взаимодействовали с польскими и британскими силами специальных операций.

Учения в Польше были направлены на отработку методов воздушной мобильности, отмечает телеканал RT, в том числе на высадку и эвакуацию с помощью вертолетов CH-47.

Ранее газета Politico со ссылкой на экспертов сообщила, что ВС США значительно уступают России в разработке и использовании беспилотников боевых условиях.

#Россия #в стране и мире #ВС РФ #сша #Учения НАТО #конфликт США и России
