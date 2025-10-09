ХАМАС: посредники дали гарантии окончательного завершения конфликта в Газе

Лидер движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что получил необходимые гарантии окончательного завершения конфликта в секторе Газа от властей США и посредников в переговорах с Израилем. Его слова приводит ТАСС.

«Посредники объявили о достижении соглашения о прекращении войны в Газе», - сказал аль-Хайя.

Он подтвердил основные пункты мирного плана президента США Дональда Трампа, которые будут выполнены в рамках будущего мирного соглашения. Они включают в себя вывод войск ЦАХАЛ из региона, доставку гуманитарной помощи, а также обмен пленными, списки которых Палестина уже передала израильской стороне.

Переговоры между Израилем и ХАМАС проходят в Каире. Ранее сообщалось о том, что принимающие в них участие посредники из США не покинут египетскую столицу до тех пор, пока не будет подписано полноценное мирное соглашение.