Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили участие в запланированном на 15 октября Российско-арабском саммите. Путин и Судани сошлись на том, что мероприятие нужно перенести на более поздний срок. Это связано с тем, что из-за активной фазы реализации мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа на Ближнем Востоке многие лидеры арабских стран не смогут приехать в российскую столицу.

Также Путин и Судани договорились довести эту информацию до всех участников форума. Это будет сделано по дипломатическим каналам РФ и Ирака.

Напомним, Путин с 8 по 10 октября находится с визитом в Таджикистане. Российский лидер принял участие в форуме «Россия - Центральная Азия».