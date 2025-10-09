Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима.

«В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами», - говорится в сообщении МИД России.

Ранее Сербия выразила протест силам НАТО в Косово в связи с закупкой беспилотников. По словам начальника Генерального штаба Минобороны государства Милана Мойсиловича, такие действия нарушают статус-кво в регионе и создают угрозу безопасности не только в Косово и Метохии, но и во всем регионе Западных Балкан.