Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Сербия Милан Мойсилович выразил решительный протест международным силам KFOR (контингент НАТО в Косово) в связи с информацией о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Турции в регион. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства обороны Сербии.

Речь идет о квадрокоптерах SKYDAGGER RTF 15 с максимальной дальностью полета 10 километров, они могут нести до 5 килограммов груза.

По словам начальника Генштаба, подобные действия представляют собой «крайне дурной сигнал» и создают угрозу безопасности не только в Косово и Метохии, но и во всем регионе Западных Балкан.

«Это подрывает стабильность и усиливает напряженность в и без того хрупком балансе сил», - подчеркнул глава Генштаба.

В заявлении подтверждается позиция Белграда, что Сербия, опираясь на международное право, резолюции Совета Безопасности ООН и все подписанные соглашения, признает KFOR единственным законным вооруженным формированием на территории Косово и Метохии.

«Мы еще раз призываем международные силы последовательно и беспристрастно выполнять свой мандат, обеспечивая безопасную обстановку и свободу передвижения для всех жителей региона, прежде всего для сербской общины южного края», - говорится в документе.

Министерство обороны Сербии подчеркивает свою приверженность мирному разрешению конфликта и диалогу, но предупреждает, что любые шаги, нарушающие статус-кво, будут расцениваться как провокация. Сербия продолжает настаивать на защите прав сербского населения в Косово и Метохии в рамках международных норм.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его мнению, европейские страны сейчас готовятся к «большой войне».