На Москву надвигается циклон с ливнями и мокрым снегом

На Москву надвигается циклон «Барбара» с ливнями и мокрым снегом. Об этом рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

При этом он успокоил жителей столицы, сообщив, что к моменту достижения Московского региона циклон растеряет почти все запасы влаги. Однако осадки все-таки ждут Москву в период с 14 по 16 октября.

«По пути в Московскую область с черноморского побережья "Барбара" растеряет почти всю свою влагу, и нам достанется совсем немного воды. За двое суток может выпасть от семи до 15 миллиметров», - сказал Ильин.

По словам метеоролога, по ночам возможен мокрый снег. Это связано с понижением температуры, однако он будет таять практически сразу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что до конца этой недели в Москве будет тепло, но дождливо.