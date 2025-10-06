МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москвичам пообещали тепло и дожди до конца недели

По словам Вильфанда, в европейской части России до конца недели ожидаются дожди.
Глеб Владовский 2025-10-06 11:14:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Относительно теплая погода ожидается в течение недели в европейской части России. Об этом сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода довольно теплая, температура выше нормы примерно на 3 градуса в центре Европейской России. Здесь от 9 до 14 градусов», - пояснил собеседник телеканала.

Вильфанд добавил, что ночами ожидается температура от +4 до +9 градусов, пройдут кратковременные дожди.

Тем временем на черноморском побережье завершается бархатный сезон, отметил синоптик. К концу недели температура воздуха на курортах опустится до +19...+20 градусов. А самые экстремальные холода в России сейчас в Якутской области - там температура уже достигла -20 градусов, что на 24 градуса ниже нормы.

#в стране и мире #Погода #тепло #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #дожди
