Путин: РФ даст оценку действиям всех должностных лиц по крушению самолета AZAL

Президент России Владимир Путин пообещал дать правовую оценку действиями всех должностных лиц в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

Также российский лидер заявил, что две ракеты, выпущенные российскими средствами ПВО, не поразили самолет, а взорвались в нескольких метрах от него. Пуск был осуществлен в связи с нахождением в небе беспилотника ВСУ.

По словам главы государства, экипажу самолета было предложено произвести посадку в Махачкале. Однако пилоты приняли решение лететь дальше.

Ранее Путин сообщи, что Россия будет содействовать осуществлению выплат семьям погибших и пострадавших при крушении лайнера.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.