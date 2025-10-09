МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: РФ даст оценку действиям всех должностных лиц по крушению самолета AZAL

Точные причины катастрофы продолжают устанавливаться компетентными органами.
Константин Денисов 2025-10-09 14:50:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пообещал дать правовую оценку действиями всех должностных лиц в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

Также российский лидер заявил, что две ракеты, выпущенные российскими средствами ПВО, не поразили самолет, а взорвались в нескольких метрах от него. Пуск был осуществлен в связи с нахождением в небе беспилотника ВСУ.

По словам главы государства, экипажу самолета было предложено произвести посадку в Махачкале. Однако пилоты приняли решение лететь дальше.

Ранее Путин сообщи, что Россия будет содействовать осуществлению выплат семьям погибших и пострадавших при крушении лайнера.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

#в стране и мире #Самолет #Владимир Путин #Казахстан #авиакатастрофа #Актау #AZAL
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 