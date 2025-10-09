В России не планируют до 2028 года менять налоги для самозанятых

В России до 2028 года не планируется вводить изменения по налогам для самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

В правительстве подчеркнули, что в период эксперимента условия налогообложения будет прежним.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году», - цитирует заявление ТАСС.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал о том, что в правительстве РФ ведутся работы по созданию альтернативы самозанятости. Одной из причин разработки нового механизма является отсутствие каких-либо гарантий для работника.