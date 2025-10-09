Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие могут быть причины у недавнего неожиданного решения Венгрии, которая вдруг согласилась на запрет поставок газа из России в Евросоюз. По мнению эксперта, в мировой политике происходят сложные дипломатические перипетии, которые стороннему наблюдателю понять крайне трудно.

«Идет такая сложная многоходовая дипломатическая игра или даже возня, которая характеризуется высокой степенью циничности со стороны всех участников. Все выторговывают какие-то преференции, но также такая вот внутренняя оппозиция в том числе используется теми же властями Евросоюза для дипломатического торга с внешними игроками - прежде всего, конечно, с Соединенными Штатами и с Россией. По широкому кругу вопросов. Поэтому я бы не стал это так однозначно трактовать», - считает эксперт.

Гривач также выразил предположение, что, вероятнее всего, Венгрии что-то негласно предложили, ведь совсем недавно она уже подписала ряд соглашений - например, с французской компанией Engie о покупке 4 млрд кубометров газа.

«Еще какие-то по другим направлениям предложили бонусы, и они на каком-то этапе согласились снять возражение. Учитывая то, что они сами СПГ (сжиженный природный газ. - Прим. ред.) не получают и у них возможности его покупать напрямую нет. Но это не значит, что они от каких-то других позиций так же просто откажутся. Так торг ведется», - объясняет Гривач.

Главный вопрос заключается в том, когда и как будет принято само решение о запрете импорта, так как его условия все еще остаются крайне размытыми.

«Потому что оно может быть половинчатым или неочевидным, с каким-то отлагательным условием, случением и так далее. Или этот процесс может затягиваться. Пока никаких решений нет. Это всего лишь круги на воде и приглашение к дипломатическому торгу, в том числе в отношениях с Россией», - подытожил специалист.

Он также призвал особо не надеяться на помощь Словакии или Австрии, которые пока что не дали свое согласие на запрет, так как ни одна из этих стран, так же как и Венгрия, не получают российский СПГ. А получают его другие, намного менее дружественные России страны, так что действуют колеблющиеся государства чужими руками.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой» заявляла, что основной причиной стран Евросоюза в отказе от российских энергоресурсов стало давление со стороны англосаксов.