Основной причиной стран Евросоюза в отказе от российских энергоресурсов стало давление со стороны англосаксов. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Идет колоссальное давление на страны Евросоюза через англосаксов и тех засланцев, которые находятся внутри брюссельских инфраструктур. Но при этом они действуют против интересов граждан стран ЕС. Одна из их задач - сделать так, чтобы Евросоюз стал абсолютно подконтрольным "англосаксонскому миру"», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что это не первый случай, когда так развивались события. Дипломат напомнила, что странам Европы нужны независимость и суверенитет, в том числе энергетический. А такую возможность предоставляла им именно Россия.

«Было бы правильно две вещи для себя узнать - историю собственных стран и экономические показатели. Сложить эти две информации и понять, что им выгодно», - добавила она.

Ранее сообщалось, что Венгрия согласилась на запрет импорта российского СПГ на территорию стран Евросоюза.