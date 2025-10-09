МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия и Таджикистан договорились развивать трудовую миграцию

Путин напомнил, что в России в настоящее время работают около 1 млн граждан Таджикистана.
Глеб Владовский 2025-10-09 14:24:23
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: Пресс-служба Президента России

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали договор о развитии трудовой миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что речь идет, прежде всего, о медосвидетельствовании прибывающих в РФ граждан Таджикистана, которое позволит им заниматься трудовой деятельностью. Путин также напомнил, что в настоящее время в России живут и работают около 1 млн граждан Таджикистана.

Напомним, 8 октября российский лидер прибыл в Душанбе. А на следующий день на территории Дворца Нации прошли переговоры между главами государств. Кроме того, 10 октября у президента России запланировано участие в заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

#Россия #таджикистан #Владимир Путин #эмомали рахмон #трудовая миграция #подписание договора
