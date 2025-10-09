МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

EUobserver: Венгрия согласилась на запрет поставок газа из России в Евросоюз

Представитель Будапешта не стал возражать против предложений ЕС.
Глеб Владовский 2025-10-09 09:51:43
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Globallookpress

Власти Венгрии согласились на запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на территорию стран Евросоюза. Об этом сообщил портал EUobserver.

«Представитель Венгрии в ЕС даже не выступил с возражениями против эмбарго на поставки сжиженного газа, несмотря на то что Будапешт ранее пытался добиться для себя исключения», - говорится в материале.

Отмечается, что причиной стал обсуждаемый 19-й пакет санкций, а также позиции Австрии и Венгрии по этому вопросу. Так, Вена настаивает на «специальном отступлении» в виде разморозки российских активов на сумму 2 млрд евро и их передачи Raiffeisen Bank. Однако в Германии выступили против, поскольку это может наложить вето на пакет. В то же время в Словакии объяснили отказ от новых ограничений тем, что политика ЕС навредит автомобильной промышленности страны.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза могут включить в 19-й пакет санкций ограничения на оказание туристических услуг в России.

#евросоюз #Венгрия #Импорт #российский газ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 