EUobserver: Венгрия согласилась на запрет поставок газа из России в Евросоюз

Власти Венгрии согласились на запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на территорию стран Евросоюза. Об этом сообщил портал EUobserver.

«Представитель Венгрии в ЕС даже не выступил с возражениями против эмбарго на поставки сжиженного газа, несмотря на то что Будапешт ранее пытался добиться для себя исключения», - говорится в материале.

Отмечается, что причиной стал обсуждаемый 19-й пакет санкций, а также позиции Австрии и Венгрии по этому вопросу. Так, Вена настаивает на «специальном отступлении» в виде разморозки российских активов на сумму 2 млрд евро и их передачи Raiffeisen Bank. Однако в Германии выступили против, поскольку это может наложить вето на пакет. В то же время в Словакии объяснили отказ от новых ограничений тем, что политика ЕС навредит автомобильной промышленности страны.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза могут включить в 19-й пакет санкций ограничения на оказание туристических услуг в России.