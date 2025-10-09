Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского

В Москве госпитализирован народный артист РСФСР Александр Збруев. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

По имеющейся информации, 87-летний Збруев был сегодня ночью доставлен в НИИ имени Склифосовского. Конкретные причины госпитализации артиста не разглашаются, однако известно, что на данный момент его здоровью ничего не угрожает. Тем не менее актер еще несколько дней будет вынужден провести в больнице под наблюдением врачей.

Почти ровно год назад, 5 октября 2024 года, у Збруева обнаружили поражение головного мозга в связи с ранее перенесенным инсультом. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, Александр Викторович продолжает играть в театре.