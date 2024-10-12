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Александра Збруева готовят к выписке после поражения мозга

Артиста госпитализировали несколько дней назад, причиной его состояния может быть ранее перенесенный инсульт.
Алексей Курильченко 2024-10-12 18:00:06
© Фото: Photoagency Interpress Global Look Press

Актера Александра Збруева готовят к выписке из больницы, он может вернуться домой уже на следующей неделе. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что несмотря на госпитализацию, спектакли с участием артиста не отменены. Ближайшая постановка «Вишневый сад» пройдет 22 октября. Артист чувствует себя хорошо, его ежедневно навещает главный администратор «Ленкома» Марк Варшавер.

Напомним, что о госпитализации Збруева стало известно 5 октября. У артиста обнаружили поражение головного мозга. Актер ранее перенес инсульт, а также жаловался на высокое давление.

Напомним, что Збруеву 86 лет, он артист «Ленкома Марка Захарова». Известен за исполнение роли Григория в «Большой перемене». Обладатель звания Народного артиста РСФСР.

#в стране и мире #актер #александр збруев #госпитализация
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